Confiança x Vitória pelo Campeonato Brasileiro - Série B: Onde assistir o jogo ao vivo

Em primeira mão, a sócio-torcedora, @pietragabrielle , comunicou a volta do lateral direito @caique_sa_oficial ao clube proletário através do seu perfil no Twitter neste sábado (22). O jogador é mais uma contratação visando o reforço no Campeonato Brasileiro Série B.⠀ ⠀ O atleta é original de Riachão do Jacuípe (BA), tem 28 anos e é destro. Com experiência na série A e B, Caique possui passagens pelo Sampaio Corrêa, Jacuipense, Vitória, Goiás e Chapecoense. O último clube foi o Botafogo (SP), onde jogou 13 jogos pelo Campeonato Paulista.⠀ ⠀ O jogador será apresentado nos próximos dias. Provando o compromisso e empenho com a disputa da série B, este é o quinto atleta contratado pelo clube azulino depois da pausa da pandemia.⠀ ⠀ #Confiança #ADC #Contratação #serieB