Chapecoense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro - Série B: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

HOJE TEM CHAPE! ⚽💚🏹 ⠀ De volta à Arena Condá, vamos em busca da retomada das vitórias para seguirmos firmes na Série B do Campeonato Brasileiro. ⠀ Cante, vibre e torça de onde estiver. A Chape é mais forte com você! ⠀ #VamosChape #OrgulhoDeSerChape #PelaFlechada #HojeTemChape