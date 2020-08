ABC x América-RN pelo Campeonato Potiguar: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

HOJE TEM MECÃO! 👊 🏳️ ABC x América 🇦🇹 🏆 Campeonato Potiguar ⌛ 2º Turno/8ª Rodada 🏟 Estádio Maria Lamas Farache, Natal (RN) 🕓 20h30 📺 TV FNF ▶️ www.futebolcard.com.br 🎟️ Ingresso virtual da transmissão: R$ 20,00