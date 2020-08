Band volta a transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino a partir deste domingo

A Band exibe ao vivo a partir deste domingo (30), às 14h, a volta do Campeonato Brasileiro Feminino após cinco meses de paralisação por conta da pandemia. A partida entre São Paulo e Minas Brasília será realizada no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Alline Calandrini.

Com formato original, o torneio dá seguimento à sua sexta rodada na qual 16 clubes se enfrentam em um turno único. Os 8 melhores colocados avançam para a segunda fase e jogam em sistema eliminatório até a final. Ferroviária e Santos lideram a competição com 12 pontos cada um.

O duelo entre São Paulo e Minas Brasília vai ao ar no domingo, às 14h, na tela da Band. Antes, a partir das 12h30, Paloma Tocci comanda o Band Esporte Clube com reportagens e entrevistas sobre o retorno da competição.