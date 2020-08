Aos 35 anos, zagueiro Thiago Silva conquista vaga no Chelsea

Pouco após o anúncio de sua saída do Paris Saint-Germain, time francês que também comporta o atacante Neymar Jr., Thiago Silva já tem nova casa no futebol europeu. Nesta sexta-feira (28), o Chelsea, da Inglaterra, anunciou a contratação do brasileiro.

O zagueiro de 35 anos assinou contrato válido por uma temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano.

"Estou feliz em me juntar ao Chelsea. Estou encantado de fazer parte desse time liderado por Frank Lampard. Estou aqui para conquistar títulos e estou ansioso para jogar no Stamford Bridge", disse Thiago Silva.

Figurinha carimbada da Seleção brasileira, o zagueiro também teve passagens gloriosas pelo Milan e o Paris Saint-Germain, onde jogou por oito temporadas. O atleta era uma das principais peças do setor defensivo do clube francês.

A equipe londrina está bastante ativa no mercado de transferências. Além de Thiago Silva, o Chelsea já trouxe o meia Hakim Ziyech, o atacante Timo Werner, o lateral-direito Bem Chilwell e o zagueiro Malang Saar. Os Blues também sonham em contratar Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.