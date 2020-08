Amistoso na Inglaterra testa retorno da torcida aos estádios neste sábado

Os eventos esportivos estão começando a permitir o retorno de torcedores para as arquibancadas. Campeonatos locais na China e na Europa farão em breve as primeiras partidas de futebol com torcida desde o início da pandemia, que suspendeu jogos e provocou sua retomada sem possibilidade de trazer o público com segurança aos estádios.

No próximo sábado (29), um amistoso de pré-temporada entre Brighton e Chelsea permitirá até 2.500 torcedores no Amex Stadium, casa do primeiro clube. O evento será um teste para um futuro retorno seguro dos espectadores.

LEIA MAIS:

Barcelona vai tentar convencer Messi a ficar, diz diretoria

Ronaldinho Gaúcho chega ao Brasil após seis meses detido no Paraguai

Outros eventos usados como teste incluem um jogo de rúgbi entre Harlequins e Bath em 5 de setembro, a corrida de cavalos de St. Leger em Doncaster no dia 9, e uma partida do Campeonato Inglês Feminino de Futebol entre West Ham e Arsenal em 12 de setembro.

O governo britânico explicou que os "limites de capacidade vão variar com base nas individualidades das sedes e eventos, com mais testes a serem anunciados no devido momento."

Autoridades esperam que haja uma reabertura total dos estádios para os torcedores em outubro. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson cancelou anteriormente os eventos-teste que teriam alguns torcedores presentes durante as duas primeiras semanas de agosto em meio aos temores sobre o aumento de infecções por coronavírus.

Um novo período de testes teve início em meados de agosto, com cerca de 300 espectadores presentes nos últimos dois dias no Campeonato Mundial de Sinuca em Sheffield.