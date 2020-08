Barcelona vai tentar convencer Messi a ficar, diz diretoria

A diretoria do Barcelona comentou publicamente pela primeira vez a possível saída de Lionel Messi, mas o secretário técnico do clube catalão, Ramon Planes, afirmou nesta quarta-feira (26) que acredita na permanência do craque argentino.

O dirigente falou sobre o caso durante a apresentação do atacante Francisco Trincão, de 20 anos de idade, que foi contratado pelo Barça em janeiro por 31 milhões de euros.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

"Precisamos ter um grande respeito por Messi e toda sua história no Barcelona, porque ele é o melhor do mundo e o da história.

Estamos trabalhando internamente para tentar convencer Messi e buscar a melhor solução para ele e o clube", disse Planes. O secretário do Barça também destacou que a diretoria do clube ainda tenta convencer o camisa 10 a permanecer na equipe.

"Messi nos deu muito e o casamento com o clube proporcionou muitas alegrias aos torcedores. Devemos lutar para que isso continue e precisamos trabalhar bastante internamente para achar a melhor solução para o caso", continuou o dirigente.

Os jornais da Espanha e da Argentina informaram nesta terça-feira (25) que Messi enviou um comunicado à diretoria do Barcelona no qual expressou o desejo de deixar a equipe catalã.

O vínculo do camisa 10 vai até junho de 2021, mas a hipótese é de que o atleta use uma cláusula do contrato que possibilita a rescisão unilateral ao término de cada temporada. Neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o prazo teria sido prorrogado até o fim do mês.