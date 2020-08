Messi comunica ao Barcelona que deseja sair do clube

O atacante Lionel Messi está pronto para começar uma nova etapa em sua carreira. Segundo os veículos “Tyc Sports” e “Olé”, da Argentina, e “Marca”, da Espanha, o argentino comunicou oficialmente sua saída do Barcelona.

O contrato inicialmente iria até junho de 2021, mas, segundo as fontes, uma cláusula permite uma rescisão ao fim de temporada.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Tudo isso acontece seis dias depois da contratação do técnico Ronald Koeman, que já afirmou que não contará com Luis Suárez e Arturo Vidal na próxima temporada.

Aos 33 anos, Messi é ainda o maior jogador da história do Barça, com 731 partidas e 634 gols em 16 temporadas com a camisa do clube.

Venceu quatro Liga dos Campeões da Europa, três Mundiais de Clubes, dez Campeonatos Espanhóis e seis Copas do Rei. Foi escolhido o melhor do mundo em seis ocasiões.