Final da Supercopa da UEFA será aberta a torcedores

A partida entre Bayern de Munique e Sevilla, pela final da Supercopa da UEFA, terá até 30% do estádio preenchido por torcedores. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pelo Comitê Executivo da União das Federações Europeias de Futebol.

O jogo decisivo do terceiro torneio mais importante do futebol europeu será em Budapeste, na Puskas Arena, que comporta até 67.215 pessoas.

"Foi importante mostrar que o futebol pode continuar em tempos difíceis, mas sem os fãs perdeu um pouco do seu encanto. Esperamos poder usar a Supercopa, em Budapeste, como um jogo piloto para o retorno dos torcedores ao futebol", declarou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

Na Hungria, o total de casos registrados do novo coronavírus é de apenas 5.215, com 614 mortes de pacientes da covid-19, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. A final será no fim de setembro.

A liberação de público não vale para as outras partidas da Uefa, que continuarão sem público até novo aviso da entidade.