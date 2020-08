Onde assistir ao vivo o jogo Imperatriz x Remo pelo Campeonato Brasileiro – Série C

View this post on Instagram

Hoje tem Imperatriz! Estrearemos hoje no #BrasileirãoSerieC contra o Remo, em nossa casa. Nós iremos em busca da vitória e #Jogaremosjuntos. 🇮🇩🐎 Assine o DAZN, e assista os jogos do Cavalo de Aço ao vivo! #Imperatriz #CavalodeAço #SerieC #IMPxREM