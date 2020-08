Onde assistir ao vivo o jogo Chapecoense x Guarani pelo Campeonato Brasileiro – Série B

View this post on Instagram

HOJE TEM CHAPE! 🏹💚⚽ ⠀ De volta à Arena Condá, vamos receber o Guarani para mais um grande desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. ⠀ Com raça e paixão, vamos lutar pela flechada! ⠀ #VamosChape #OrgulhoDeSerChape #HojeTemChape