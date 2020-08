Torcedores começam a voltar aos estádios de futebol na China

A China dá novos passos em direção à normalização do cenário esportivo no país. Primeiro epicentro da pandemia do novo coronavírus, a nação asiática agora é uma das primeiras a autorizar o retorno dos torcedores aos estádios de futebol.

De acordo com a imprensa local, em reunião desta quarta-feira (19), autoridades da cidade de Suzhou, em Xangai, permitiram aos organizadores do Campeonato Chinês a recepção de cerca de mil espectadores na partida entre Beijing Guoan e Shanghai SIPG.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Segundo o veículo Beijing Youth Daily, a quantidade de torcedores no estádio pode chegar a 1,9 mil, já que as autoridades também permitiram ingresso especial a médicos e enfermeiros que lutaram na linha de frente contra a covid-19.

Para ter acesso ao estádio, o público terá medição de temperatura, e deverá apresentar um resultado negativo do teste para o vírus Sars-CoV-2. O uso de máscaras de proteção será obrigatório, e torcedores deverão manter pelo menos um metro de distância entre si.

O jogo está marcado para sábado (22), e integra a sexta rodada da liga chinesa de futebol. O torneio foi retomado no fim de julho.