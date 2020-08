Muito on! PSG de Neymar e cia bate o Leipzig por 3 a 0 e está na final pela 1ª vez

Algumas horas antes de a partida contra o Red Bull Leipzig começar no estádio da Luz, em Lisboa, Neymar causou alvoroço na internet com a postagem em sua conta do Twitter: “O pai acordou online”. Bom, depois que a bola rolou, o mundo viu que não só o camisa 10 do PSG estava on, como também Marquinhos estava on, Di María estava on, Bernat estava on…

Esses três foram os responsáveis pelos gols da vitória por 3 a 0 com autoridade na primeira das duas semifinais da Liga dos Campeões.

O primeiro gol saiu depois que o argentino cobrou falta e Marquinhos subiu muito alto para cabecear. O segundo veio com o próprio Di María, depois de receber passe de letra de Neymar. O terceiro, já na etapa final, nasceu de um contragolpe puxado por Bernat em que o próprio lateral apareceu na área para mandar para as redes e dar números finais ao confronto.Resultado: depois de uma década de investimentos de mais de um bilhão de euros (cerca de R$ 6,5 bilhões) de empresários do Qatar, o Paris Saint-Germain está na decisão do torneio pela primeira vez na história. E Neymar, além de mostrar ser a liderança técnica do time francês, deu um passo e tanto rumo ao sonho de ser eleito o melhor do mundo.Ainda há mais um degrau para o PSG e seu craque: a grande decisão do próximo domingo. O adversário, que será conhecido hoje, vem do vencedor do confronto entre o Bayern de Munique e o Lyon, que jogam às 16h no estádio José Alvalade.