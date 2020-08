Onde assistir ao vivo o jogo Operário-PR x CSA pelo Campeonato Brasileiro Série B

View this post on Instagram

CHEGOU A HORA DE VENCER MAIS UMA BATALHA. ESTAMOS PRONTOS PARA O GAME!!! VAMOS PRA CIMA COM MUITA GARRA 🙅🏽‍♂️🙅🏽‍♂️👊🏽👊🏽. #EuNuncaDesisti ⁣ ⁣ ⚽️ OPERÁRIO-PR X CSA ⁣⁣⁣ 🏆 @brasileiraob ⁣⁣⁣ 🏟 Germano Kruger ⁣⁣⁣ ⏰ 19H15 ⁣⁣⁣ 📺 Premiere ⁣⁣ ⁣⁣⁣ #CsaOficial #CampeonatoBrasileiro #DiaDeCsa #Azulão