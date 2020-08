Neymar entra em campo com o PSG e tem chances reais de ser o melhor do mundo

A Liga dos Campeões rola a bola entre esta terça (18) e quarta-feira (19) para as semifinais. Esta tarde, às 16h, o Leipzig pega o Paris Saint-Germain e, no dia seguinte, no mesmo horário, Lyon e Bayern de Munique medem forças. Os vencedores do confronto farão a grande final no domingo, no estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

Além de ser peça central do PSG na campanha da competição europeia, em especial na heroica classificação diante da Atalanta nas quartas de final, Neymar vê se aproximar o sonho de ser eleito o melhor jogador do mundo. E, para ele, o mundo e o sonho estão em Lisboa, já que estes dois jogos restantes da Liga serão determinantes para a votação do Fifa The Best, a premiação do melhor da temporada, que foi confirmada na última semana pela entidade máxima do futebol.

Não, não é exclusivamente a Liga dos Campeões que determina o vencedor da honraria. Acontece que em uma temporada comprometida pela pandemia do novo coronavírus, é a disputa de maior peso que haverá no futebol. Basta lembrar que o alerta sanitário impediu a realização da Eurocopa e da Copa América, dois torneios adiados para 2021 e que são relevantes para a eleição.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

E tem mais um detalhe que joga a favor do camisa 10 da Seleção Brasileira: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) e Kevin De Bruyne (Manchester City) perderem força na disputa por conta da eliminação precoce no torneio.

Assim, o principal concorrente de Neymar se chama Robert Lewandowski, figura essencial do Bayern, que também está no páreo. O polonês já levou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha, além de ter feito “só” 55 gols em 45 jogos, além de 10 assistências.

O ex-menino Ney, hoje adulto Ney, de 28 anos, tem a chance de ouro em seus pés.