Meia brasileiro Arthur, do Barcelona, é pego no bafômetro após acidente de carro

O meio-campista Arthur, que está de saída para a Juventus, teve seus últimos dias na Espanha um tanto conturbados.

Após o vexame da goleada de seu atual time, Barcelona, o atleta teve sua apresentação na Juventus antecipada, e ainda acabou se envolvendo em um pequeno acidente de carro na Catalunha.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Segundo o jornal local Diari de Girona, o brasileiro dirigia sua Ferrari pela cidade de Palafrugell quando acabou subindo com o carro na calçada e batendo em um semáforo. Não houveram feridos no acidente, porém a polícia foi ao local e submeteu o meia ao teste do bafômetro.

O exame acusou que Arthur tinha 0,55 miligramas de álcool por litro de ar exalado – o limite permitido pela lei espanhola é de 0,25 mg/L. Ainda de acordo com o jornal, um processo foi aberto contra o atleta.

O Barcelona, que ainda não rescindiu o contrato com Arthur, teria ficado sabendo do ocorrido. O Diari de Girona ainda afirma que o clube pretende multar Arthur antes de sua saída para a Itália.