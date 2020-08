Band exibe duelo entre São Paulo e Palmeiras na final do Campeonato Paulista de 1992

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (16), às 14h, exibe o confronto entre São Paulo e Palmeiras no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 1992. A partida tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Juarez Soares, Roberto Rivellino, Mário Sérgio e João Zanforlin.

Em 20 de dezembro daquele ano, o Tricolor entrou em campo com vantagem por ter vencido o jogo de ida por 4 a 2. Em um Morumbi lotado de são-paulinos, Müller abriu o placar na metade do primeiro tempo depois de uma falha de Mazinho. No segundo tempo, Toninho Cerezo ampliou o placar para o time de Telê Santana depois de uma cobrança de escanteio.

Sem desistir de virar o jogo, Zinho bateu forte e acertou em cheio a rede de Zetti, diminuindo a vantagem para o clube alviverde no fim do tempo regulamentar, quando a torcida adversária já gritava “é campeão”.

Com o resultado de 2 a 1, o São Paulo sagrou-se bicampeão do Campeonato Paulista, contabilizando 18 títulos.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente a partida entre Flamengo e Vasco pela Taça Guanabara de 1996 na Band Rio. Já a Band Nordeste transmite o duelo Vitória x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 1999 nas emissoras da Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Ceará e na Band Manaus, em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra. A Band Minas traz o embate entre Vitória e Atlético-MG na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1999.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 14h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 20 de dezembro de 1992

Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)

Placar: São Paulo 2 x 1 Palmeiras

Árbitro: José Aparecido de Oliveira

Público: 110.887 pagantes

São Paulo:

Zetti; Vitor, (Valber), Adilson, Ronaldão, Ronaldo Luís, Pintado, Toninho Cerezo (Dinho), Raí, Cafu, Müller e Palhinha. Técnico: Telê Santana.



Palmeiras:

César, Mazinho, Toninho, Edinho Baiano, Dida, César Sampaio, Daniel (Maurílio), Cuca (Carlinhos), Jean Carlo, Evair e Zinho. Técnico: Otacílio Gonçalves.

Gols: Müller (24’ do 1ºT-SP), Toninho Cerezo (15’ do 2ºT-SP) e Zinho (45' do 2ºT-PAL).