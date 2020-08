Onde assistir ao vivo o jogo Náutico x CRB pelo Brasileirão Série B

View this post on Instagram

Dia de treino no CT! Nesta quinta (13), elenco fez trabalhos na academia e no campo 2 do CT Wilson Campos. O meia Jorge Henrique, que sentiu um desconforto na panturrilha direita na última partida, fez ressonância magnética e não foi constatada lesão. Antes da atividade no CT, equipe também fez testes RT-PCR visando o jogo contra o CRB, no próximo sábado (15), nos Aflitos. 📸: @caiofalcaofoto / CNC