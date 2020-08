Onde assistir ao vivo o jogo Grêmio x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

View this post on Instagram

Antes da estreia do Timão no @brasileirao, o goleiro @rcassio12 recebeu uma homenagem: ao entrar em campo, ele completará 470 jogos com a camisa do Timão, sendo o 10º atleta com mais partidas na história do clube! G-I-G-A-N-T-E!⠀ ⠀ 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians⠀ ⠀ #ATLxSCCP⠀ #VaiCorinthians