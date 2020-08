Atalanta x Paris Saint-Germain: onde assistir ao vivo o jogo pela Champions League

View this post on Instagram

🔥 M A T C H D A Y 🏆 @championsleague 🆚 Atalanta 🏟 Estádio da Luz ⌚️ 21.00 CEST 📲 #ATAPSG . 🔴🔵 #WeAreParis #ICICESTPARIS #AllezParis #PSG #ParisSaintGermain #ChampionsLeague #NeymarJr #Paris #Football