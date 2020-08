Shakhtar Donetsk x Basel: onde assistir ao vivo o jogo pela Liga Europa

View this post on Instagram

🚨 Время прогнозов! Оставьте в комментариях свой вариант итогового счета матча четвертьфинала @EuropaLeague #ШахтерБазель ⬇️ ⠀ 🚨 It's time for predictions! Leave in the comments your scoreline prediction for the @EuropaLeague quarterfinal #ShakhtarBasel ⬇️ ⠀ 🚨 Час прогнозів! Лишайте в коментарях свій варіант підсумкового рахунку матчу чвертьфіналу @EuropaLeague #ШахтарБазель ⬇️