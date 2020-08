Band exibe duelo entre Corinthians e Santos nas quartas do Paulistão de 1997

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (9), às 13h45, exibe o confronto entre Corinthians e Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 1997. O jogo tem narração original de Marco Antônio, comentários de Roberto Rivellino e reportagens de Osvaldo Pascoal.

Os dois clubes se enfrentaram no estádio do Morumbi na noite de 24 de maio daquele ano em um gramado molhado pela chuva que caiu em São Paulo durante o dia todo. Marcelinho Carioca abriu o placar para o Timão aos 9 minutos do primeiro tempo com um chute certeiro de fora da área. Logo em seguida, o Peixe reagiu e, aos 14 minutos, Macedo deixou tudo igual.

O Corinthians voltou a pontuar aos 20 minutos, quando Marcelinho cruzou com precisão para Mirandinha, que chutou forte na rede adversária marcando seu 11º gol no campeonato. Aos 39 minutos, Antônio Carlos cometeu pênalti em cima de Macedo. Ronaldo Marconato fez a cobrança e empatou o jogo novamente.

Aos 3 minutos da fase decisiva, Souza deixou sua marca, colocando o time alvinegro na frente. Pouco tempo depois, Marcelinho foi expulso de campo acusado de tentar atrasar o reinício da partida. Mas, mesmo com um jogador a menos, o Timão marcou mais um gol depois que Gilmar, da entrada da área, mandou a bola entre as pernas de Zetti.

O Santos descontou aos 40 minutos do segundo tempo com um gol de Müller. No entanto, apesar da pressão, o Corinthians conseguiu segurar o placar de 4 a 3 até o término da disputa.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o embate entre Fluminense e Santos pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995 na Band Rio. Já a Band Minas transmite o confronto entre Atlético-MG e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro de 1999.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 13h45, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 24 de maio de 1997

Local: Estádio do Morumbi (SP)

Placar: Corinthians 4 x 3 Santos

Árbitro: Julio Matto

Público: 30.159 torcedores

Corinthians:

Ronaldo Giovanelli, Fábio Augusto, Célio Silva, Antônio Carlos, André Santos (Romeu), Gilmar, Silvinho, Marcelinho Carioca, Souza, Donizete (Fernando Diniz) e Mirandinha. Técnico: Nelsinho Baptista.

Santos:

Zetti, Narciso, Ronaldo Marconato (Cássio), Ronaldão, Ânderson Lima, Marcos Assunção, Élder, Caíco (Alexandre), Müller, Macedo e Alessandro (Careca). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.