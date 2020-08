Barcelona contrata atacante de 19 anos do São Paulo

O atacante de 19 anos nem chegou a estrear no time profissional do São Paulo FC, mas já está de passagem para a Espanha. Gustavo Maia, relacionado recentemente no clube paulista, foi contratado pelo FC Barcelona nesta quinta (6).

O brasiliense treina com o São Paulo desde os 14 anos, se destacando nas categorias de base, onde conquistou sete títulos e chegou a marcar 30 gols em 36 partidas no ano de 2018. Maia também defendeu a seleção brasileira sub-17.

LEIA MAIS:

Corinthians e Palmeiras ficam no 0 a 0 em primeiro encontro da final do Paulistão

O jogador custou aos catalães o equivalente a R$ 28,4 milhões, com uma multa rescisória altíssima: 300 milhões de euros, quase R$ 1,9 bilhão.

Maia atuará, inicialmente, pelo time B do Barcelona, para adquirir experiência. Seu contrato vale até 30 de junho de 2025.

Em comunicado, o Barça informou que tinha pago um milhão de euros – R$ 6,3 milhões – ao Tricolor para garantir a opção de compra do jogador. Agora, depositou os 3,5 milhões de euros – R$ 22,1 milhões – que faltavam para concluir o negócio.

O São Paulo segue com 30% dos direitos econômicos e ainda pode lucrar em uma eventual venda futura pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que prevê o repasse de 5% dos valores envolvidos na negociação aos clubes formadores de atletas.

O Barcelona descreve Maia como "um ponta rápido e vertical, que gosta de jogar pela esquerda, apesar de destro". Segundo o clube espanhol, o atacante brasileiro "tem um bom drible" e "um chute forte que o torna muito perigoso"