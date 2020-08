Criciúma x Chapecoense: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Catarinense

View this post on Instagram

HOJE TEM CHAPE! 🏹⚽💚 ⠀ Hoje vamos lutar, até o último minuto de bola rolando, pela vaga na decisão. Mesmo de longe, apoie até o fim! Tiraremos força da sua torcida e da sua vibração. ⠀ JUNTOS PELA FLECHADA! ⠀ Criciúma vs Chapecoense . 21h30 . Heriberto Hülse ⠀ #VamosChape #OrgulhoDeSerChape