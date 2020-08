Corinthians e Palmeiras abrem a disputa pelo histórico caneco estadual

Existe algo mais importante e atrativo do que uma final de campeonato? A resposta é “sim”: quando ela envolve Corinthians e Palmeiras. E é isso que vai acontecer nesta quarta-feira (5), às 21h30, em Itaquera, para o primeiro jogo da decisão do Paulista. O segundo, no Allianz Parque, está marcado para sábado, às 16h30.

O roteiro que leva a este encontro deixa a coisa ainda mais apimentada do que o habitual quando o assunto é Dérbi. Praticamente eliminado do estadual até a parada do futebol por conta da pandemia, o Timão conseguiu a improvável classificação para as fases de mata-mata – nas quartas, deixou para trás o Red Bull Bragantino e, na semifinal, o Mirassol. O “detalhe” é que para conseguir avançar, ganhou do próprio Palmeiras por 1 a 0 na retomada do futebol.

O triunfo encheu o alvinegro de moral e colocou em xeque o rival, que havia acabado de perder Dudu. Para parte da torcida, colocou em dúvida inclusive seu treinador Vanderlei Luxemburgo. Só que foi justamente nas mãos de Luxa que o Verdão levantou seu último caneco do Paulistão, em 2008 – já tem 12 anos. Mais do que isso, o treinador de 68 anos tem no clube sete títulos importantes na conta, ao lado do histórico Oswaldo Brandão no topo da lista de técnicos mais vitoriosos da equipe. Ou seja, se papar mais esse, vai ostentar o posto sozinho.

Para o duelo desta noite, o “pofexô” não deve ter Felipe Melo à disposição, já que o zagueiro sentiu um incômodo no jogo da semifinal contra a Ponte Preta – antes, nas quartas, o time passou pelo Santo André. Por outro lado, Matías Viña deve ir para o jogo e a provável formação inicial tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Willian, Rony e Luiz Adriano.

Do lado corintiano, Tiago Nunes chegou no início do ano e ainda busca seu primeiro título no comando do clube. Em caso de triunfo, será novidade para o jovem técnico de 40 anos, mas uma doce rotina a ser mantida pelo o Timão. Atual tricampeão consecutivo, o alvinegro tenta o tetra, e para isso, a tendência é que inicie com: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô.

Corinthians X Palmeiras

• Final do Campeonato Paulista 2020 – jogo 1/2

• Nesta quarta-feira (5), às 21h30

• Estádio: Arena Corinthians

• Transmissão: Globo, SporTV e Rádio Bandeirantes