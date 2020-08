Corinthians e Palmeiras ficam no 0 a 0 em primeiro encontro da final do Paulistão

Corinthians e Palmeiras entraram em campo na arena de Itaquera para o primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Paulista e saíram de campo empatados por 0 a 0 depois de 90 minutos de muita garra e disposição, mas pouca qualidade técnica.

Que ninguém esperava uma partida tranquila é fato, mas a tensão e o nervosismo das equipes deram o tom da etapa inicial. Com muita marcação, entradas mais duras e um pouco de empurra-empurra em certos momentos, Timão e Verdão mostraram muita cautela para não ceder campo ao rival e o equilíbrio prevaleceu.

Ainda assim, o alvinegro teve mais domínio, quando perdeu duas oportunidades incríveis com Ramiro e Mateus Vital, que pararam em ótimas defesas de Weverton. Do meio para o fim, foram os palmeirenses que se aproximaram mais do gol, em especial na jogada de Luiz Adriano que Ramires mandou para fora.

Veio a etapa final e o panorama seguia o mesmo. Só que, se as chances de gol eram escassas antes, desta vez foram quase nulas. Em um duelo de disputa e com um futebol, digamos, pouco atraente, o placar merecidamente terminou imaculado.

Na partida de volta, sábado (8), no Allianz Parque, um novo empate leva a decisão para os penais. Se houver um vencedor, independente do placar, o caneco vai para as suas mãos.