Moto Club x Maranhão: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Maranhense

CLÁSSICO MAREMOTO AO VIVO NO SITE DO PAPÃO! . Após quase 4 meses sem jogos em função Pandemia do Coronavirus, o Moto Club volta a campo na próxima Terça-feira (04/08) às 15h30 em jogo contra o MAC pelo Campeonato Maranhense e você, torcedor motense, poderá assistir tudo AO VIVO. . Através da nossa plataforma, o torcedor poderá assistir o jogo mediante a compra do Ingresso Virtual, que terá o valor de R$10,00. Toda a compra e pagamento é feita de forma Online, para que você fique em segurança e possa curtir o retorno do Rubro-negro! Além disso, na plataforma você poderá se tornar sócio-torcedor e ter acesso a conteúdos exclusivos do dia a dia do Moto Club, além claro, de benefícios, brindes e descontos em nossa rede de parceiros. E fique atento hein? Os 1000 primeiros torcedores a se associarem pelo plano Papão Digital, terão desconto no valor do plano! Não perca tempo, acesse agora o www.motocluboficial.com.br e garanta seu ingresso para o Maremoto. . #PapãoDoNorte #motoclub2020 #papão2020 #campeonatomaranhense #maremoto #classico