Freipaulistano x Confiança: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Sergipano

View this post on Instagram

Prepara o manto, conecta o YouTube na TV e ajeita o sofá por que amanhã tem Dragão em campo!⠀ ⠀ A partir das 20h15, enfrentaremos novamente o time do Freipaulistano em busca da retomada da liderança do quadrangular final do Sergipano!⠀ ⠀ Contamos com seu apoio e torcida para mais essa decisão! Lembrando que durante a transmissão o qrcode estará disponível para doações, em prol da construção da nossa sala de troféus!⠀ ⠀ #PracimaDragao #Confiança #ADC #CampeonatoSergipano