Campinense x Sousa: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paraibano

DIA DE DECISÃO!🦊👊 JOGUE JUNTO COM A RAPOSA!🦊 Não teremos a sua presença nas arquibancadas, torcedor, mas temos a certeza que você estará enviando energia positiva de sua casa, do seu trabalho, de onde for. E mais do que nunca, precisamos também da sua colaboração. A @tvitarare estará novamente conosco nessa parceria que já é um sucesso. Você vai curtir todos os lances ao vivo do duelo entre Campinense e Sousa EC, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano, na @tvitarare e no nosso canal oficial no YouTube,(Campinense TV). Assim como a maioria dos times do Brasil, o Campinense também vem encarando dificuldades financeiras. Para tentar diminuir os prejuízos, mais do que nunca, precisamos do apoio do torcedor Raposeiro. o torcedor pode colaborar de seguinte forma: ✔️ Adquirindo o seu ingresso solidário ao valor único de R$ 20,00 (Vinte Reais) no site (ingressodevantagens.com.br) ou em nossa Loja Oficial – Estádio Renatão, das 8h às 17h. O torcedor que adquirir o seu ingresso solidário, além de colaborar, estará concorrendo a uma camisa oficial da Raposa. ✔️ Doando através do QR Code que já está liberado para receber doações. Colaborando através da plataforma @conpaybr , o torcedor poderá fazer a sua doação, que também estará disponível durante a transmissão na @tvitarare e no Canal Oficial da Raposa no YouTube (CampinenseTV). Arte: @playermarketingpm #VaiPraCimaDelesNense #timedechegada #CampinenseClube #CampinaGrande #futebol