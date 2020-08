Band exibe final da Copa dos Campeões de 2001 entre Flamengo e São Paulo

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (2), às 14h, exibe o embate entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa dos Campeões de 2001. A partida tem narração original de Luciano do Valle e comentários de Roberto Rivellino.

A segunda edição do torneio tinha como objetivo determinar o quarto representante do Brasil na Libertadores de 2002. O clube carioca entrou em campo com vantagem de perder por até um gol de diferença, já que havia vencido o adversário por 5 a 3 no jogo de ida.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Kaká recebeu a bola de França, deu um drible em Gamarra e chutou no ângulo superior esquerdo de Julio Cesar, abrindo o placar para o Tricolor. O Rubro-Negro reagiu logo no início do segundo tempo com um gol de cabeça do zagueiro Juan, que deixou tudo igual.

Em uma batida de falta aos 13 minutos do segundo tempo, o iugoslavo Petkovic virou o jogo para a equipe de Zagallo. Mas, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Luís Fabiano, o time paulista não se entregou e, aos 20 minutos, França empatou o marcador em uma cobrança de pênalti.

Com a vantagem numérica, os flamenguistas passaram a tocar a bola para ganhar tempo até que aos 43 minutos do segundo tempo foram surpreendidos por um chute rasteiro de França, que acertou o canto baixo da rede adversária.

Mesmo perdendo por 3 a 2, o Flamengo sagrou-se campeão da Copa dos Campeões daquele ano.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o jogo entre Sport e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 1996 nas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e Band Amazonas em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra. Já na Band Minas, o público acompanha o duelo Atlético-MG x Flamengo pelo Brasileirão de 1999.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 14h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 11 de julho de 2001

Local: Estádio Rei Pelé (Maceió – AL)

Placar: Flamengo 2 x 3 São Paulo

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Público: 26.708 pagantes

Flamengo:

Julio Cesar, Alessandro, Juan, Gamarra, Cássio, Leandro Ávila (Jorginho), Rocha, Beto, Petkovic, Edílson e Reinaldo (Fábio Augusto). Técnico: Zagallo.

São Paulo:

Rogério Ceni, Belleti, Rogério Pinheiro, Jean, Gustavo Nery, Alexandre, Carlos Miguel (Fabiano), Fábio Simplício (Júlio Baptista), Kaká, Luís Fabiano e França. Técnico: Nelsinho Baptista.

Gols: Kaká (39’ 1ºT – SP), Juan (2’ 2ºT – Fla), Petkovic (13’ 2ºT – Fla), e França (20’ e 43’ do 2º T – SP).