Botafogo-PB x Treze: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paraibano

View this post on Instagram

🔥 HOJE É DIA DE BELO Hoje tem clássico tradição, você está preparado???? Olha só, a transmissão de hoje será aberta na TV BELO e queremos muito a sua interação, torcedor Alvinegro. Além de acompanhar esse jogão pela maior tv de clube do estado, você poderá ajudar o Belo através de uma doação virtual com os dados que estão na imagem. É SEMIFINAAAAL, VAMOS JUNTOS? 🔥