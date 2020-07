Palmeiras x Santo André: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

Agora é mata-mata! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⚽ Palmeiras x Santo André 🏆 Paulista 🏟 Allianz Parque ⏰ 21h30 📺 Globo, SporTV e PFC ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #DiaDePalmeiras #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão