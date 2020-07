Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo pela Copa do Nordeste

View this post on Instagram

📢 Nossa jornada começará ainda no fim da tarde e terá 5h de duração! No #SócioDigital, acompanhe o pré-jogo com imagens, além de bastidores ao vivo, e a partida em áudio com comentários do ídolo @marceloramos.oficial. Baixe grátis e experimente. 😉 #BahiaClubeInovador #BBMP