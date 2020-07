Caldense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Mineiro

View this post on Instagram

#HOJETEMCRUZEIRO, NAÇÃO AZUL! 💪 Às 21h30 iremos enfrentar a Caldense, no Ronaldão, em partida válida pela 11ª rodada do Camp. Mineiro! Vamos jogar juntos e tentar trazer pra casa a classificação! 📺 Trasmissão (de áudio) em nosso YouTube BOOOOORAAAAAAAA! 🔵⚪🦊 ⠀ #CALxCRU #DiaDeCruzeiro