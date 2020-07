Paulistão: Federação divulga datas e horários das quartas de final

A Federação Paulista de Futebol divulgou na segunda-feira (27) as datas, os horários e os locais dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, com duas partidas na quarta (29) e outras duas na quinta-feira (30).

Nesta quarta-feira, o São Paulo receberá o Mirassol no Morumbi, às 19h. Um pouco depois, às 21h30, o Palmeiras enfrenta o Santo André no Allianz Parque. Dono da melhor campanha no Paulistão até o momento, o Red Bull Bragantino é o mandante do jogo diante do Corinthians na quinta-feira, às 19h, também no Morumbi, enquanto o Santos recebe a Ponte Preta, na Vila Belmiro, às 21h30. Em caso de empate, as partidas serão decididas na cobrança de pênaltis.

O chaveamento das semifinais, que serão no fim de semana, também com partidas únicas, seguirá a pontuação da primeira fase somada aos pontos obtidos pelos times nas quartas: primeiro colocado geral x quarto colocado se enfrentarão às 16h de domingo, e segundo x terceiro duelam no mesmo dia, às 19h.

Apenas a final terá partidas de ida e volta. O primeiro embate será na quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30. A grande decisão está prevista para o sábado seguinte, 8 de agosto, às 16h30. Por conta do calendário remodelado do futebol, será o mesmo fim de semana em que também começa o Brasileirão – os finalistas do Estadual devem ter suas partidas adiadas na primeira rodada do nacional.

Pedido

O Red Bull Bragantino, mandante do jogo contra o Corinthians, entende que jogar no Morumbi oferece um prejuízo técnico ao time. Isso aconteceu, porém, porque a cidade de Bragança foi agrupada a Campinas que está na fase laranja,do plano de flexibilização do governo de São Paulo, e por isso não pode receber os jogos. Segundo Marquinho Chedid, presidente de honra do Massa Bruta, o clube já solicitou que a partida aconteça no Nabi Abi Chedid.

Liberado

O nome de Jô foi publicado ontem no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O Corinthians rapidamente já o inscreveu no Paulistão e o atacante vai para o duelo contra o Bragantino. O camisa 77 foi anunciado há um mês, mas aguardava a regularização.