Botafogo-PB x CSP: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paraibano

▶️ BELO PLAY Amanhã teremos Belo em campo e você já sabe né, torcedor? Transmissão SOMENTE pelo Belo Play. Os problemas da última transmissão foram solucionados e amanhã tudo será perfeito para que você acompanhe a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paraibano no conforto da sua casa. Os sócios torcedores continuarão com o acesso GRATUITO! O esquema é o mesmo: Ir até o seu APP Do Belo Eu Sou, ou no site do sócio (dobeloeusou.com.br), fazer o seu login, vestir o seu manto e torcer com a gente. Pedimos para que cada sócio teste seu link antes do início da transmissão. Não é sócio do Belo e quer assistir a essa decisão? Vá ao site da Futebol Card (futebolcard.com), que está no link na nossa BIO, e realize a sua compra pelo valor único de R$ 9,90. Se voce adquiriu a nossa última transmissão, então o seu lugar já está garantido no jogão de amanhã. Caso você tenha pago a última partida da plataforma e prefira seu reembolso ao invés do acesso ao jogo, entre no site da Futebol Card, na aba de contato, e solicite-o. Lembrando que o link, que será disponibilizado amanhã, dará direito a somente UM acesso. DÚVIDAS: (83) 99862-5939 / (83) 99836-1740 Vamos juntos? 🔥