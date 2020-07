Confiança x Sergipe: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Sergipano

View this post on Instagram

Nota⠀ ⠀ A Associação Desportiva Confiança vem por meio deste informar o cancelamento da venda do Ingresso Virtual para o jogo Confiança x Sergipe da próxima segunda-feira (27) pelo Campeonato Sergipano.⠀ ⠀ Na tarde deste domingo (26), o clube foi informado que a Federação Sergipana de Futebol liberou a realização da transmissão do jogo no Facebook por meio de outro veículo de comunicação. Ressaltamos que o Confiança não receberá nenhum recurso financeiro com a liberação.⠀ ⠀ Com isso, em comum acordo, os dois clubes lamentam a decisão optando por mudar os planos e não cobrar o valor.⠀ ⠀ O Ingresso Virtual era forma do Confianca arrecadar recursos durante a pandemia. O clube irá reembolsar o valor de quem já adquiriu o ingresso em prova do seu compromisso com o torcedor.⠀ ⠀ A TV Dragão fará a transmissão do jogo ao vivo por meio do canal do YouTube. Como a pandemia do novo Coronavírus impede a presença da torcida na Arena Batistão, contamos com a energia positiva da torcida azulina por meio da nossa transmissão.⠀ ⠀ Com a inviabilização do projeto, o torcedor poderá ajudar o clube por meio de doação através do nosso QR code. Contamos com a força da torcida.⠀ ⠀ Associação Desportiva Confiança⠀ ⠀ #Confiança #ADC #Classico #TvDragao #Aovivo