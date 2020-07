Palmeiras x Água Santa: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

Preparação para o Derby encerrada! Amanhã estamos de volta 👊✅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Passe para o lado e confira algumas fotos do treino 👉 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 Cesar Greco ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #AvantiPalestra #Palmeiras #Verdão