Novorizontino x Santos: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

O Peixe trabalhou hoje com os titulares da última partida fazendo um treino regenerativo na academia e depois em campo. Os suplentes participaram de uma atividade em campo reduzido sob a supervisão do técnico Jesualdo Ferreira. 🐳⁣⁣ ⁣⁣ Com os outros resultados da rodada, o Peixe já está classificado para a segunda fase do Paulista e com a liderança do grupo garantida. O Santos aguarda a última rodada para definir o próximo adversário, que está entre Água Santa, Ponte Preta e Oeste.⁣ ⁣ Foto: @ivanstorti – Santos FC⁣ ⁣ #SantosFC #SócioRei #Umbro #Philco #Kicaldo #Foxlux #CasaDeApostas #OceanoB2B #UniCesumar #Kodilar #Orthopride #Brahma