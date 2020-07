Guarani x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paulista

View this post on Instagram

⚽️🔥 @pablofelipe92 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4️⃣ gols nos últimos 2️⃣ jogos 🎯 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #VamosSãoPaulo 🇾🇪