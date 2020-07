Band exibe segundo jogo entre Corinthians e Atlético-MG na final do Brasileirão de 1999

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (26), às 16h, exibe o embate entre Corinthians e Atlético-MG no segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1999. A partida tem narração original de Luciano do Valle e comentários do craque Neto.

No jogo de ida, realizado no Mineirão em 12 de dezembro daquele ano, o Galo havia vencido por 3 a 2. Diante do resultado, o Timão precisava reverter a vantagem do rival no Morumbi (SP) para continuar na disputa pelo título.

Sob forte pressão da torcida, o time alvinegro entrou em campo em 19 de dezembro disposto a garantir a vitória para forçar a realização do confronto de desempate. O grande destaque foi o centroavante corintiano Luizão, que balançou a rede adversária duas vezes antes de ser expulso nos acréscimos. Com o placar, o clube paulista igualou o número de vitórias e conseguiu adiar a decisão do torneio para um terceiro duelo.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o jogo entre Sport e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 1996 nas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e Band Amazonas em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra. Já na Band Rio, o público acompanha o clássico Vasco x Fluminense pelo Campeonato Carioca de 1994.

O programa Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 19 de dezembro de 1999

Local: Estádio do Morumbi (São Paulo)

Placar: Corinthians 2 x 0 Atlético Mineiro

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Corinthians: Dida, Índio, João Carlos, Márcio Costa, Kléber (Augusto), Vampeta, Gilmar, Ricardinho (Edu), Marcelinho Carioca (Marcos Senna), Edílson e Luizão. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Atlético-MG: Velloso, Bruno, Galván, Cláudio Caçapa, Ronildo, Gallo, Valdir, Belletti (Mancini), Robert (Adriano), Curê (Lincoln) e Guilherme. Técnico: Humberto Ramos.