Fórmula 1 cancela GP do Brasil em 2020 devido à pandemia de covid-19

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 2020 está oficialmente cancelado. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) pela organização do evento esportivo, devido à pandemia de covid-19.

Com a decisão, esta será a primeira temporada em 47 anos que o Brasil não recebe uma das etapas da competição. A prova no autódromo de Interlagos, em São Paulo, estava marcada inicialmente para o dia 15 de novembro. Para este ano, também foram canceladas as corridas no Canadá, Estados Unidos e México.

"Embora seja decepcionante não ser possível competir nas Américas este ano, estamos ansiosos para voltar na próxima temporada", afirmou a Fórmula 1, em nota oficial.

O retorno da prova em 2021 em Interlagos, porém, é incerto. O contrato entre a direção da categoria automobilística e o município de São Paulo tem previsão de término neste ano e ainda não foi renovado. Um projeto para um autódromo no Rio de Janeiro, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, é candidato a tomar o lugar do circuito paulistano – mas as obras no local ainda não tiveram início.

Temporada reduzida

Apesar do cancelamento das quatro corridas que seriam realizadas nas Américas em 2020, a organização da Fórmula 1 confirmou mais três etapas na Europa: Nürburgring (GP da Alemanha, em 11 de outubro), Portimão (GP de Portugal, em 25 de outubro) e Imola (GP da Emilia Romagna, em 1º de novembro).

Até o momento, 11 das 22 corridas do calendário original da Fórmula 1 não serão realizadas em 2020. Foram canceladas as etapas da Austrália, Holanda, Mônaco, França, Canadá, Azerbaijão, Singapura, Japão, Estados Unidos, México e Brasil. Outras quatro provas – Vietnã, China, Barein e Abu Dhabi – ainda terão o destino confirmado.

Calendário da Fórmula 1

GP da Áustria I – Spielberg

5 de julho

GP da Áustria II – Spielberg

12 de julho

GP da Hungria – Hungaroring

19 de julho

GP da Grã-Bretanha I – Silverstone

2 de agosto

GP da Grã-Bretanha II – Silverstone

9 de agosto

GP da Espanha – Montmeló

16 de agosto

GP da Bélgica – Spa-Francorchamps

30 de agosto

GP da Itália – Monza

6 de setembro

GP da Alemanha – Nürburgring

11 de outubro

GP de Portugal – Portimão

25 de outubro

GP da Emilia Romagna – Imola

1º de novembro