Botafogo x Guarani: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paulista

É DECISÃO! Após mais de 130 dias sem atuar, o Botafogo volta a campo pelo Paulistão. Nesta quinta-feira (23), o Tricolor enfrenta o Guarani, às 20h, no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo do Campo, pela penúltima rodada do Estadual. Vamos fazer uma corrente positiva e empurrar o Pantera rumo à vitória 🔴⚪️⚫️🔥 #OrgulhoDeRibeirão #FicaEmCasa