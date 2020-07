Athletico x Londrina: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Paranaense

View this post on Instagram

📌🏁 CURITIBA! Nossa equipe principal já está concentrada em #Curitiba para o desafio contra o #AthleticoParanaense! ⠀ Anote aí na agenda! 🗓 Nesta quinta! 🆚 @athleticoparanaense 🕔 17h00 🏟 Arena da Baixada 🏆 #Paranaense2020 ⠀ Ao vivo: 📳 www.londrinaesporteclube.com.br 📺 @dazn_bra ⠀ #VamosPraCimaTubarao #CAPxLEC #Londrina