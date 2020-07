Agora é oficial: Mike Tyson retorna aos ringues para luta de exibição

Após quase 15 anos de aposentadoria, o lendário ex-campeão mundial de pesos pesados Mike Tyson anunciou que voltará a subir em um ringue para uma luta de exibição contra o pugilista Roy Jones Jr, ex- campeão mundial em quatro diferentes categorias do boxe.

A luta de exibição será realizada no dia 12 de setembro, às 21h, e será transmitida por canal pay-per-view e por streaming.

A luta, intitulada “Frontline Battle”, é a primeira de uma série de eventos que deve ser produzida pela Legends Only League, um empreendimento esportivo de Tyson com a Eros Innovation, que fez parceria com o canal de streaming Triller.

Tyson, 58 anos, não sobe em um ringue desde 2005, quando foi derrotado por Kevin McBridge em luta oficial. Já Jones venceu Scott Sigmon em fevereiro de 2018.