Campeonato Paulista retorna com Dérbi decisivo para Corinthians e Palmeiras

Clássico entre Corinthians e Palmeiras definitivamente não é para os fracos. Nunca foi e nunca será. Mas o desta quarta-feira (22), às 21h30, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista… olha, tá de parabéns.

Depois de quatro meses paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, o estadual retorna com um Dérbi que tem tudo para aflorar as emoções de alvinegros e alviverdes. E isso com todo mundo assistindo de casa, já que não haverá presença de torcedores no jogo como medida de prevenção.

Para os corintianos, porém, a situação tem uma dose a mais de dramaticidade por conta do início de ano catastrófico. Depois de ser eliminado na pré-Libertadores deste ano, pelo Guaraní do Paraguai, o time de Tiago Nunes construiu uma campanha pouco consistente no Paulista.

A equipe pode ser eliminada nesta quarta se não conseguir a vitória – ainda assim, vai precisar secar Guarani e Bragantino, que estão na sua frente no Grupo D. E mais: em caso de revés, a pressão para a última rodada, domingo, vai ser gigantesca, já que aí o time correrá risco de rebaixamento.

Passar por todo esse perrengue certamente não está nos planos do Timão, que teve mudanças no elenco na parada. Pedro Henrique, Vagner Love e Yony González deixaram o clube e Cantillo, diagnosticado com covid-19, está fora. Apesar dos problemas financeiros, o clube repatriou o ídolo Jô, que será esta noite ausência porque ainda não foi regularizado. Assim, os 11 devem ser: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel, Camacho e Luan; Ramiro, Everaldo e Boselli.

A situação do Palmeiras na competição é muito melhor do que a do rival. Segundo no Grupo B, o Verdão tem grandes chances de sair do jogo classificado – o que pode acontecer até mesmo em caso de derrota dependendo do resultado do Novorizontino.

Só que, além da vaga e de afundar o rival na crise, o torcedor quer ver o que o time treinado por Vanderlei Luxemburgo será capaz de mostrar após a saída de Dudu, principal jogador do elenco e ídolo. Além disso, o treinador tem mais desfalques para montar a equipe: Gabriel Veron está lesionado; Gustavo Gómez discute novo contrato e não foi registrado; Marcos Rocha está suspenso; e Rony é dúvida, já que o Verdão aguarda resultado do seu pedido de efeito suspensivo por conta da punição da Fifa. Assim, a provável escalação tem Weverton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Vitor Hugo, Matías Viña, Bruno Henrique, Ramires, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Willian e Luiz Adriano.

Corinthians x Palmeiras

• 11ª rodada do Campeonato Paulista 2020

• Estádio. Arena Corinthians, às 21h30

• Transmissão. Rádio Bandeirantes e TV Globo