Amistoso internacional: Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Celtic

Os clubes PSG x Celtic se enfrentam nesta terça-feira (21). O jogo começa às 14h00, pelo horário de Brasília.

Como programado, o confronto será transmitido ao vivo no Brasil pelo canal ‘TNT ’ (TV por assinatura).

Além disso, a partida também será transmitida no YouTube do Esporte Interativo, no EI Plus e no Facebook, de maneira completa.

O jogo será realizada no 'Estádio Parc des Princes', localizado na cidade de 'Paris'.

O conforto é um amistoso internacional de preparação para a Liga dos Campeões da UEFA (UEFA Champions League).