Band exibe confronto entre Palmeiras e Sport pela Copa dos Campeões de 2000

O programa Você Torceu Aqui deste domingo (19), às 16h, exibe o embate entre Palmeiras e Sport pela final da primeira edição da Copa dos Campeões, realizada no ano de 2000. A partida tem narração original de Luciano do Valle e comentários do craque Neto.

O torneio, que tinha como objetivo determinar o quarto representante do Brasil na Libertadores da América de 2001, reuniu os vencedores dos principais campeonatos estaduais e interestaduais.

Na noite de 25 de julho daquele ano, o Palmeiras, campeão do Rio-São Paulo, e o Sport, vencedor da Copa do Nordeste, se enfrentaram no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Neném cobrou escanteio para o Verdão e o colombiano Asprilla completou de cabeça, abrindo o placar.

Aos 9 minutos do segundo tempo, Basílio arrancou pela ponta esquerda e carregou a bola até sobrar para o atacante Alberto, que ampliou a vantagem para os palmeirenses. Faltando poucos minutos para o fim da partida, o Leão reagiu e Nildo deixou sua marca, diminuindo para os pernambucanos.

Com o resultado de 2 a 1, o Palmeiras conquistou o título inédito e único ao clube, além da vaga na Libertadores do ano seguinte.

O canal do esporte não para por aí e exibe regionalmente o jogo entre Botafogo-PB e Flamengo pela Copa do Brasil de 1999 nas emissoras da Band Nordeste (Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Ceará) e Band Amazonas em conjunto com as afiliadas TV Tribuna e TV Manaíra. Já na Band Rio, o público acompanha o clássico Flamengo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 1997.

O Você Torceu Aqui vai ao ar neste domingo, a partir das 16h, na tela da Band.

Ficha do jogo

Data: 25 de julho de 2000

Local: Estádio Rei Pelé (Maceió – AL)

Placar: Palmeiras 2 x 1 Sport

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Público: 22.560

Palmeiras:

Sérgio, Neném, Paulo Turra, Agnaldo, Jorginho, Fernando, Taddei, Juninho Paulista, Asprilla, Alberto (Titi) e Basílio (Adriano). Técnico: Flávio Teixeira.

Sport:

Bosco, Russo, Erlon, Márcio Goiano, Evaldo (Marquinhos), Leomar, Sidney, Nildo, Adriano, Almir e Sandro Gaúcho. Técnico: Emerson Leão.

Gols: Asprilla (32’ do 1ºT-PAL), Alberto (9’ do 2ºT-PAL) e Nildo (41’ do 2ºT-SPO).