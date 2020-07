Onde assistir ao vivo o jogo Rio Branco x Cascavel pelo Campeonato Paranaense

View this post on Instagram

É amanhã! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A Serpente Aurinegra enfrenta o Leão da Estradinha pelas quartas de finais do Paranaense🐍✖️🦁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A partida acontece nesse sábado, dia 18 de julho, às 14h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, com transmissão ao vivo pela @dazn_bra. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Qual o seu palpite para essa partida do #Paranaense2020, torcedor? Comenta aí !