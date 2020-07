Estádio do Pacaembu não receberá mais jogos em 2020

O estádio Paulo Machado de Carvalho, famoso Pacaembu, não receberá mais partidas em 2020. A Allegra Pacaembu, concessionária que administra o local, confirmou que a medida ocorre após a empresa decidir antecipar as obras para o fim de outubro. O projeto aguarda ainda liberações necessárias da prefeitura. As informações são do repórter Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes.

"Nós não vamos mais receber o futebol nesta temporada. Considerando o fato de que tivemos o evento da pandemia, da construção do hospital de campanha, todas essas questões que impediram a gente de planejar uma agenda planejada no início do ano, devemos agora receber o evento (drive-in) e partir para uma antecipação das obras ainda em 2020. Eu acho que um cenário mais factível para as obras seria final de outubro, começo de novembro.", disse Eduardo Barella, CEO da concessionária.

Por mais que algumas intervenções estivessem previstas para o segundo semestre deste ano, o estádio seria fechado apenas em 2021 para obras mais estruturais. Porém, devido à pandemia, a empresa precisou repensar o planejamento.

Dentre as mudanças que irão acontecer, a demolição do Tobogã é a principal e deverá ser concluída em cinco meses. O local dará lugar a um edifício multifuncional com restaurantes, lojas e escritórios.

O planejamento depende de alvarás e liberações da prefeitura e segundo o CEO da Allegra Pacaembu, houve avanços nas últimas semanas com aprovação dos projetos nos órgãos de preservação histórica do estado.

Desativação do hospital de campanha

Segundo Eduardo Barella, a devolução do estádio, que foi utilizado como hospital de campanha pela administração municipal, aconteceu um mês antes do previsto. Atualmente, o local passa por um processo de desinfecção.

A intenção da concessionária é entregar o novo Pacaembu em 2023.

Pacaembu receberá projeto drive-in

Enquanto as modificações não são concluídas, o estádio vai receber o projeto drive-in com transmissão de jogos do Brasileirão, shows, filmes e eventos nos próximos dois meses, que acontecerão de quinta à domingo, a partir da semana que vem.

Os carros entrarão pelo portão principal e devem ficar a um metro de distância dos outros veículos. Ao entrar no estádio, os telespectadores vão avistar um telão gigante montado em frente ao Tobogã – uma alusão à Concha Acústica, que existia no complexo antes de ser eliminada em 1970.